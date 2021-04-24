Advertisements

أمريكا تستدعي القائم بالأعمال الروسي لدى واشنطن

السبت 24/أبريل/2021 - 09:30 ص
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات
Advertisements

استدعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، القائم بالأعمال الروسي لدى الولايات المتحدة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

 وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن القائم بالأعمال الروسي دحض بشدة اتهامات الجانب الأمريكي للسلطات الروسية.

 

وكتبت البعثة الدبلوماسية، تغريدة على موقع "تويتر" قالت فيها: "اليوم، استغل القائم بالأعمال الروسي الاجتماع في وزارة الخارجية الأمريكية، لدحض الاتهامات عديمة الأساس ضد روسيا، بأعمال زعزعة الاستقرار في الفضاء الأوروبي الأطلسي".

 

ويذكر أنه تم استدعاء السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إلى موسكو للتشاور، بعد التصريحات الصحفية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

 

أخبار تهمك

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 11 ساعة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يومين

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يوجه صدمة كبيرة لنجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تسريب تشكيل الأهلي.. موسيماني يجهز مفاجأة أمام إنبي

منذ حوالي 9 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر