Advertisements

انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

السبت 24/أبريل/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تشهد الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية تامة.

وانسابت الحركة المرورية في طريق جسر السويس، كما انطبق نفس الحال على محور سعد الدين الشاذلي


كما ظهر انسياب محدود في حركة السيارات أعلى الدائري المتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسي.


وشهدت حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، سيولة مرورية تامة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس.

وشهد كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، انتظاما في حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، كما شهد ميدان مصطفى محمود انسيابا فى حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو في ظل تواجد أمنى.

ويشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين.

وشهد شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة كثافات متحركة وسط متابعة رجال المرور للسيارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى.. برشلونة سبب فشل بطولة السوبرليج

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 9 ساعات

تسريب تشكيل الأهلي.. موسيماني يجهز مفاجأة أمام إنبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يومين

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يوجه صدمة كبيرة لنجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ يوم

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر