"عاملين أداء بجد عبقري".. تامر حبيب يُشيد بأداء كريم عبد العزيز ومنى زكي

أشاد السيناريست تامر حبيب بأداء الفنان كريم عبد العزيز في مسلسل الاختيار 2، وأيضًا بأداء الفنانة منى زكي في مسلسل "لعبة نيوتن"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر تامر حبيب صورة مركبة تجمع بين الفنان كريم عبد العزيز والفنانة منى زكي، وعلق عليها قائلاً :"أشعر بكل الفخر، و أعتبر نفسي من المحظوظين، علشان الاتنين دول زمايلي ومن أنظف صحابي وعشرة عمري اللي انعم ربنا بيهم عليا".



وتابع تامر حبيب قائلاً :"سعيد و مبسوط وفخور علشان الاتنين دول من وجهة نظري حلوين و موهوبين و مجتهدين و عاملين أداء بجد عبقري في دورين من أصعب الأدوار اللي اتكتبت في مسلسلات رمضان السنة دي؛ لأنها أدوار حساسة و التخييش فيها وارد و ممكن لولا حرفة و موهبة و ذكاء صحابي الجامدين، و طبعاً إدارة مخرجينهم ، بكل فخر و كل تحيز و منتهي الحيادية".



وأضاف تامر حبيب :"منى ذكي و كريم عبد العزيز اثنين ممثلين تقال يليقوا بأكثر مسلسلين عاجبني و مكيفني و مفرحني بجد، اللي يحترم شغله و نفسه و جمهوره، جمهوره يحطه فوق راسه، مبروك شكرًا يا منامينو و يا كيكو يا جامدين قوي".



والجدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.