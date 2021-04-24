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الشهر المقبل.. الجيش الأمريكي يجري مناورات عسكرية كبيرة قرب الحدود مع روسيا

السبت 24/أبريل/2021 - 10:12 ص
مناورات بحرية
مناورات بحرية
وكالات
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قال الجيش الأمريكي، اليوم السبت، في بيان إنه سيجري تدريبات عسكرية بولاية ألاسكا شمال البلاد الشهر المقبل.

 

وتشمل المناورات مجموعة حاملة طائرات هجومية ونحو 15 ألف عسكري إضافة إلى 240 طائرة تابعة لمختلف صنوف الجيش.

 

وأضاف البيان، أن تدريبات Northern Edge 2021 المقررة في الفترة من 3 إلى 14 مايو في منطقة تشمل خليج ألاسكا، ستشارك فيها حاملة الطائرات النووية "ثيودور روزفلت" والسفن المرافقة لها.

 

ولم ترد أي تفاصيل عما إذا كانت واشنطن قد أبلغت موسكو مسبقا بخطط التدريبات وما إذا كان الجانب الأمريكي خلال تلك الفترة سيبقى على اتصال مع الجانب الروسي.

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