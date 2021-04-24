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وزيرة الصحة: وفاة أي مواطن بكورونا "بيهزني جدا" (فيديو)
السبت 24/أبريل/2021 - 10:16 ص
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن 50% من الأطقم الطبية هى من وافقت على الحصول على التطعيم، لافتة إلى أن الحصول على تطعيم كورونا ليس إجباريا.
وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن الإعلان عن أطباء توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا يؤثر فيها بشكل كبير، معلقة: "وفاة أي مواطن أيا كان بيشتغل إيه بيهزني جدا".
وأضافت أن هناك فرق بين الأطقم الطبية التي توفت نتيجة عملها في مستشفيات العزل، والأطقم الطبية التي أصيبت نتيجة عدوى مجتمعية، لافتة إلى أنهم يفرقوا بين الأطقم الطبية في الحصول على اللقاح بسبب مكان عملهم.
وتابعت أن نقابة الأطباء عليهم دور في إقناع الفرق الطبية على الحصول على اللقاح، مضيفة: "نقابة الأطباء قالتلي عايزين نطعم الأطباء في النقابة.. لا طبعا النقابة في مكان مقفول، إحنا بنطعم الفرق الطبية في المستشفى اللي بيشتغلوا فيها".
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