"بينيت" يبدأ اتصالاته لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

بدأ رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت، اليوم السبت، محادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وقال بينيت، إنه بدأ مناقشاته بمجرد أن أدرك أن بنيامين نتنياهو ليست لديه نية لاختيار بديل لتشكيل حكومة يمينية.

وأضاف بينيت، أنه قبل أسبوعين من تكليف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نتيناهو بتشكيل الحكومة، "عُرض عليه أن يصبح رئيسا لوزراء "كتلة التغيير" وقد رفض ذلك لأن خطه السياسي يميني وهو يفضل حكومة يمينية".

وأوضح أنه يعمل في السياسة "لأنه يهتم بشعب إسرائيل"، مضيفا "أعتقد أنه يمكنني تعزيز دولة إسرائيل والحفاظ على الأمن وأولويتي هي تشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على حق. "

وتابع: "سيقدم ديناميكية اقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص للشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص، وإعادة تأهيل نظام التعليم ومشاريع البنية التحتية، والطرق والقطارات لتطوير الأطراف".