مسؤول صيني في شينجيانغ ينتقد اتهمات بريطانيا بالإبادة الجماعية

وصف متحدث باسم منطقة شينجيانغ اتهامات الإبادة الجماعية بأنها "تتعارض مع الحقائق" حيث تعرضت الصين لمزيد من الضغط هذا الأسبوع بسبب معاملتها لمجموعة الأويغور العرقية في المنطقة الحدودية النائية.





وافق البرلمان البريطاني على اقتراح غير ملزم يوم الخميس قال إن سياسات الصين ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وقد ناشدت هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة في وقت سابق من الأسبوع للتحقيق في مزاعم الجرائم ضد الإنسانية. وقال شو جويشيانغ، نائب المدير العام لدائرة الدعاية بالحزب الشيوعي في شينجيانغ، يوم الجمعة: "الاقتراح الذي تبناه الجانب البريطاني لا أساس له على الإطلاق.. تم اتخاذ القرار على أساس ملاحظات بعض السياسيين، وبعض ما يسمى بالمعاهد الأكاديمية، وبعض ممن يسمون بالخبراء والعلماء وبعض ممن يسمى الشهود".





في السنوات الأخيرة، تم احتجاز ما يقدر بمليون شخص أو أكثر في معسكرات في شينجيانغ، وفقًا لحكومات وباحثين أجانب. معظمهم من الأويغور، وهم مجموعة عرقية مسلمة إلى حد كبير، وقد اتهمت السلطات بفرض العمل القسري، وتنظيم النسل القسري، والتعذيب.





ورفضت الحكومة الصينية هذه المزاعم رفضا قاطعا. ووصفت المعسكرات، التي تقول إنها مغلقة الآن، بأنها مراكز تدريب مهني لتعليم اللغة الصينية ومهارات العمل والقانون لدعم التنمية الاقتصادية ومكافحة التطرف. وشهدت الصين موجة من الهجمات الإرهابية المتعلقة بشينجيانغ حتى عام 2016.





وقال شو إن الفنادق في كاشغر، مدينة تاريخية في شينجيانغ، كانت فارغة قبل بضع سنوات ورجال الأعمال غير راغبين في الاستثمار مع تراجع السياحة بسبب مخاوف الإرهاب. واضاف إن سياسات الحكومة أعادت الاستقرار الذي تم تحقيقه بشق الأنفس. ووصفت وزارة الخارجية مزاعم الإبادة الجماعية بأنها "كذبة وحشية لفقتها القوى الدولية المناهضة للصين".





وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان في إفادة يوم الجمعة: "تواجه المملكة المتحدة بالفعل عددًا من المشكلات في الداخل. يجب على المشرعين البريطانيين الاهتمام بشؤونهم الخاصة والقيام بشيء ملموس لدائرتهم الانتخابية".





كانت بريطانيا أحدث دولة غربية تعلن عن الإبادة الجماعية. كما اتهمت الحكومة الأمريكية وبرلمانات بلجيكا وهولندا وكندا بكين بارتكاب إبادة جماعية، على الرغم من أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كان مترددًا في استخدام المصطلح.



