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وزيرة الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن تصنيع اللقاح الروسي في مصر (فيديو)

السبت 24/أبريل/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنها اجتمعت مع السفير الروسي بالقاهرة الاسبوع الماضي لبحث مدى إمكانية شراء لقاح "سبوتنيك" الروسي، ومدى إمكانية تصنيعه في مصر.

وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن مصر لديها شركات خاصة، وخطوط تابعة لمصنع "فاكسيرا"، معلقة: "عندنا مصنع جديد لانج في 6 أكتوبر"، حيث سيكون لدى هذا المصنع القدرة على إنتاج 40 إلى 60 مليون جرعة أخرى.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنهم يبحثون مع السفير الروسي مدى إمكانية فتح مصنع إنتاج اللقاحات الروسية في مصر، مؤكدة أنها تدعم كل الشركات الخاصة والقومية للعمل في تصنيع لقاحات كورونا في مصر.

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