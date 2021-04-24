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الهند تعاني من نقص الأكسجين وسط زيادة الإصابات بكورونا

السبت 24/أبريل/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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سارعت السلطات من جديد، اليوم السبت، لتزويد المستشفيات الهندية بالأكسجين الطبي بينما يختنق مرضى COVID-19 وسط انخفاض الإمدادات حيث سجلت الدولة ذات أسوأ موجة فيروسات في العالم رقما قياسيا عالميا جديدا للعدوى لليوم الثالث على التوالي.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات 346786 إصابة خلال اليوم الماضي ليصل اجمالي الاصابات 16 مليونا في الهند، وتأتي مرتبتها خلف الولايات المتحدة. أبلغت وزارة الصحة عن 2624 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد وفيات كوفيد -19 في الهند إلى 189،544.

أفادت المستشفيات في العاصمة نيودلهي وبعض الولايات الأكثر تضررًا مثل ماهاراشترا بأنها تعاني من نقص حاد في الأسرة والأكسجين. كانت العائلات تنتظر أيامًا لحرق جثث أحبائها في محارق الجثث، حيث لجأ الكثيرون إلى مرافق مؤقتة لأداء الطقوس الأخيرة.

وقد ذكرت صحيفة إنديان إكسبرس نقلا عن المشرف الطبي بالمستشفى د. ك. بالوجة أن ما لا يقل عن 20 مريضًا بفيروس كوفيد -19 في وحدة الرعاية الحرجة في مستشفى جايبور جولدن بنيودلهي لقوا حتفهم بين عشية وضحاها لأن "امدادات الأكسجين كانت منخفضة". وكثفت الحكومة جهودها لإيصال الأكسجين الطبي إلى المستشفيات باستخدام قطارات Oxygen Express وطائرات تابعة للقوات الجوية وشاحنات لنقل الناقلات.

لكن الأزمة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة تتفاقم، وسط انتقادات لرد فعل الحكومة ومزاعم بأن الإمدادات النادرة من الأكسجين قد تم تحويلها من قبل المسؤولين المحليين إلى المستشفيات في مناطقهم. أبلغت المحكمة العليا حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأسبوع الماضي أنها تريد خطة وطنية لتزويد الأكسجين والأدوية الأساسية لعلاج مرضى فيروس كورونا.

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