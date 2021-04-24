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عرض مسلسل "كوفيد 25" على قناة الحياة وON.. في هذا الموعد

السبت 24/أبريل/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت قناة الحياة، عن موعد عرض مسلسل "كوفيد 25" للفنان يوسف، حيث من المقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل، على قناتي الحياة وON.

يقدم يوسف الشريف خلال الأحداث شخصية "يوتيوبر"، ويتناول المسلسل محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

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