تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 49 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: مارسيلو - رافائيل فاران - ميليتاو - ناتشو.

خط الوسط: إيسكو - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.



