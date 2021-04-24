Advertisements

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

السبت 24/أبريل/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 49 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: مارسيلو - رافائيل فاران - ميليتاو - ناتشو.
خط الوسط: إيسكو - كاسيميرو - لوكا مودريتش.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.

أخبار تهمك

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الصحة تكشف توجه جديد في تطعيم المصريين بـ لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يوجه صدمة كبيرة لنجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

محمد عواد يصدم الزمالك بهذا الطلب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يومين

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:54 ص

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

11:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

محمد عواد يصدم الزمالك بهذا الطلب

10:48 ص

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر