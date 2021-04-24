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محمد عواد يصدم الزمالك بهذا الطلب
السبت 24/أبريل/2021 - 10:48 ص
ريهام عبد المحسن
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حسم محمد عواد حارس مرمى الزمالك موقفه مع القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك عقب خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
وتقدم محمد عواد إدارة النادي بخطاب رسمي يطلب فيه الرحيل عن صفوف الفريق بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات كما أبلغ حارس المرمى الجهاز الفني للفارس الأبيض بقيادة كارتيرون برغبته في الرحيل.
وخرج عواد من حسابات الجهاز الفني للزمالك على الرغم من الأخطاء التي وقع فيها كلا من محمود جنش ومحمد أبو جبل في الفترة الماضية.
يذكر أن محمد عواد يحصل على ما يقرب من 16 مليون جنيه في الموسم الواحد.
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