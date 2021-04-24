Advertisements

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 24-4-2021 في السوق المحلى

السبت 24/أبريل/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شهدت أسعار الدواجن، اليوم السبت، استقرارا في السوق المحلى، وذلك في ظل زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وسجلت أسعار الدواجن 26-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأسعار الدواجن البلدى تترواح بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

واستقرت أسعار البيض بجميع أنواعه حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض المزارع 33-36 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها.

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تكشف توجه جديد في تطعيم المصريين بـ لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يوجه صدمة كبيرة لنجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يومين

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ يوم

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

محمد عواد يصدم الزمالك بهذا الطلب

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:54 ص

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

11:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

محمد عواد يصدم الزمالك بهذا الطلب

10:48 ص

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر