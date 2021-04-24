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إيطاليا تعلن توزيع 16.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا

السبت 24/أبريل/2021 - 11:01 ص
إيطاليا
إيطاليا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم السبت، توزيع 16.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا في البلاد حتى الآن.

 

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ350 ألفاً و402، في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 7 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 17 أسبوعاً.

 

وقالت السلطات الصحية الإيطالية، إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 3.94 مليون إصابة، والوفيات إلى 118 ألفاً و699.

 

وكانت إيطاليا، أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و12 أسبوعًا.

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هوبكنز حملة التطعيم ضد كورونا إيطاليا

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