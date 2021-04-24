أسعار الخضراوات بالأسواق خلال تعاملات اليوم السبت 24-4-2021





استقرت أسعار الخضراوات بالأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب في السوق، وجاءت أسعار الخضراوات اليوم على النحو التالي:





أسعار الخضراوات اليوم:





سجل سعر كيلو الطماطم 2.5 جنيه، فيما سعر كيلو البطاطس 2.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل 7 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات، وسعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل حامى 5 جنيهات.





أما سعر كيلو الفلفل رومى فسجل 6 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الوان 15 جنيهات، وسعر كيلو ليمون 20 جنيهات، وسجل سعر كيلو بذنجان ابيض 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو بذنجان رومى 3 جنيهات، وسعر كيلو بذنجان عروس 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو كوسة 5 جنيهات ، وسجل سعر كيلو فاصوليا خضراء 8 جنيهات.





سجل سعر كيلو بسله خضراء 8 جنيهات، وسعر كيلو بطاطا 5 جنيهات، وسعر كيلو قلقاس 7.5 جنيهات، وسعر كيلو كرنب 10 جنيهات، وسعر كيلو قرنبيط 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو سبانخ 4 جنيهات، وسعر كيلو ثوم 10 جنيهات، وسعر كيلو ملوخية 10 جنيهات، وسعر الكابوتشا 5 جنيهات.





هذا وتطرح المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة المعلومات لمتابيعها حول الأسعار، ننشر لكم قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء 30-3-2021، وجاءت كالتالى:





‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس بـ3.75 جنيه .

- البصل الأبيض بـ4 جنيهات.

- البصل الأحمر بـ 6.5جنيهات.

-الكوسة بـ8 جنيهات.

-الجزر بـ5 جنيهات.

- الخيار بـ8 جنيهات.

- الجوافة بـ9 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.

- الفلفل الألوان بـ21جنيها.



