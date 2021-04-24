حالة الطقس في السعودية.. موجة غير مستقرة تبدأ خلال ساعة

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 24-4-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية:

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم السبت - بمشيئة الله -، يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية، على العاصمة المقدسة وعدد محافظات المنطقة ، يشمل محافظة الكامل ، والجموم ، وبحرة، وخليص .



