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طقس اليوم في الإمارات.. مائل للحرارة نهارا ورياح خفيفة

السبت 24/أبريل/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 24-4-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الامارات:
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الامارت، أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً وشمالاً، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 10:29 والمد الثاني عند 23:56 والجزر الأول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 19:52 والمد الثاني عند الساعة 08:22 والجزر الاول عند الساعة 13:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:15

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