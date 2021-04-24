الصحة: المنظومة المميكنة تساعدنا على إنقاذ آلاف الأرواح (فيديو)

قال المهندس أكرم سامي، معاون وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن منظومة التحول الرقمي بوزارة الصحة شهدت تحولا كبيرا خلال آخر عامين، مشيرا إلى أن التحول الرقمي أحد أهم أسباب نجاح مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.





وأشار "سامي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أننا لا نواجه مشكلة في تقديم الخدمة ولكن قد نواجه مشكلة في وصول المعلومة، لافتا إلى أن التحول الرقمي ساهم في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة والمعوقات التي تواجهها.



