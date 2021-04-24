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الصحة: المنظومة المميكنة تساعدنا على إنقاذ آلاف الأرواح (فيديو)

السبت 24/أبريل/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس أكرم سامي، معاون وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن منظومة التحول الرقمي بوزارة الصحة شهدت تحولا كبيرا خلال آخر عامين، مشيرا إلى أن التحول الرقمي أحد أهم أسباب نجاح مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وأشار "سامي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أننا لا نواجه مشكلة في تقديم الخدمة ولكن قد نواجه مشكلة في وصول المعلومة، لافتا إلى أن التحول الرقمي ساهم في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة والمعوقات التي تواجهها.

وأضاف أن التحول الرقمي ساهم في مواجهة جائحة كورونا حيث يوجد منظومة لمتابعة الأسرة في المستشفيات ونسبة الإشغال في المستشفيات، منوها بأن وجود منظومة مميكنة في مصر ساهم في إنقاذ آلاف الأرواح خلال جائحة كورونا.

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