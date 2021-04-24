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"ارتفاع الحرارة وغيوم".. اعرف تفاصيل حالة الطقس في الكويت

السبت 24/أبريل/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 24-4-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت:

وفي الكويت يكون الطقس اليوم السبت، حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

وفى المساء يكون مائل للحرارة إلى معتدل و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

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