الأرصاد: طقس اليوم حار والعظمى بالقاهرة 31 درجة

نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 24 من أبريل لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في اليوم الثاني عشر من رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:





ارتفاع الحرارة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حارً على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .





نشاط للرياح

تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم