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البحرية الإندونيسية تعلن العثور على حطام للغواصة المفقودة

السبت 24/أبريل/2021 - 11:16 ص
غواصة
غواصة
وكالات
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عثر الجيش الإندونيسي، اليوم السبت، على الغواصة التابعة له التي فقد الاتصال بها قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، على عمق 850 مترا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وتستعد السلطات الإندونيسية، لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل غواصة KRI Nanggala-402، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت فجر اليوم السبت.

 

ووفقًا للمتحدث باسم البحرية الإندونيسية، الأدميرال الأول، جوليوس ويدجوجونو، كانت الغواصة تشارك في تدريبات طوربيد في مياه بالي الشمالية وتم فقدان الاتصال بها.

 

ويذكر أن الغواصة، من طراز "KRI Nanggala 402" ، صنعت في ألمانيا عام 1981، وتبلغ سرعتها 21.5 عقدة، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 34 راكبا.

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اندونيسيا الغواصة المفقودة البحرية الإندونيسية

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