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في الحلقة الحادية عشر من "النمر".. بيومي فؤاد يُطلق زوجته ومحمد إمام يُجند أحمد عبد الله محمود لصالحه

السبت 24/أبريل/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عرضت قناة "الحياة" أمس الحلقة الحادية عشر من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، والتي دارت أحداثها حول اكتشاف "عامر" أحمد عبد الله محمود أن "النمر" هو محمد إمام "، ثم يحكي لعامر عن قصة حياته منذ أن كان يأمل في أن يكون ضابط شرطة، لكنه يفشل في تحقيق حلمه، فيقرر أن يكون حكمدار المكان، ثم يعرض عليه ٢ مليون جنيه مقابل العمل معه، ويوافق على الفور ويضع يده في يد النمر.


واتفقوا على أن تكون أول عملية بينهم هو أن يرتدي" عامر" لملابس النمر ويتجه لمحل الذهب الخاص بـ"الشيمي" محمد رياض الموجود في منطقة الزمالك، وفي ذلك الوقت كان "نوح" محمد إمام مع الشيمي و"ملك" هنا الزاهد، فإذا به يتلقى اتصالاً هاتفيًا من حجاج عبد العظيم ليخبره أن محل الذهب الموجود بالزمالك قد تعرض للسرقة، فذهبوا جميعًا لذلك المحل، لكنهم وجدوا كل شئ على مايرام ولكن وجدوا علامة النمر على جدران المحل، وبعد ذلك يعتذر الشيمي لـ"نوح" لأنه كان يشك أنه" النمر" ويطلب منه أن يبقى معه ولا يسافر مع أهله للصعيد، فيوافق على الفور ويعده أن الإمساك بالنمر سيكون مسئوليته.

استيقاظ"عنتر الحلق" بيومي فؤاد من نومه مفزوعًا، ويأخذ زوجته حنان سليمان ليذهبا لزيارة ابنته "جودي" في المستشفى، وبعدها تعلم زوجته الثانية "سالي"إيناس كامل أن السيدة التي تبرعت لإبنتها بالكبد قد توفت، فتنهار من البكاء، وتتشاجر مع زوجها، وتطلب منه الطلاق، فينفذ مطلبها، وبعدها تذهب لزوج تلك السيدة وهي منهارة من البكاء وتعطيه أموالاً لكي ينفق منها على أبنائه فيرفض وينفعل عليها لأن تلك الأموال لن تعيد زوجته لهم.


تقوم"شمس" نرمين الفقي" بنقل الخمسة مليون دولار من شقتها لتخبئها فى الشقة التى يقيم فيها "نوح" بمساعدة ابنها"علي" محمد مهران.

امساك درويش الهواري بـ" نوح" ويرفض أن يتركه حتى يقضي عليه فيتدخل" الشيمي" ويحاول التفاوض معه ويفهم ما فعله" نوح" معه، ليخبره أنه قد نصب عليه في خمسة مليون جنيه، فينصحه أن يتركه الآن حتى تعود له ذاكرته ويشترك معه فى الإمساك بالنمر فيقتنع درويش على أن يعطيه الشيمى الخمسة مليون جنيه بجانب عمولته بعد الإمساك بالنمر.

ذهاب" الشيمي" لـ"شمس" نرمين الفقى " في محلها، ويستعديا ذكريات حبهم، وأن والدها قد طرده من المحل عندما تقدم لطلب يدها، ويكرر الشيمى نفس الطلب لشمس مره أخرى، ويطلب منها أيضا أن تنسى ما مضى ولكنها ترفض ذلك.

تتحدث حنان سليمان مع زوجها" عنتر الحلق" عن" سالي"زوجته الثانية الذي طلقها، لكي تحاول أن توقظ ضميره ولكنه يرفض ان يتحدث في هذا الموضوع ويخبرها أنه حجز حمام الجاكوزي اليوم بمفرده ليستجم، وبمجرد دخوله للحمام يدخل عليه النمر ويحاول أن يُغرقه في الحمام.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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