محافظ القليوبية: تحرير 140 محضرا وضبط 200 شيشة وغلق 11 مقهى مخالفة

قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية فجر السبت، حملة لإزالة الأكشاك المخالفة أسفل الطريق الدائري بقليوب، وجرى إزالة 60 كشك مخالف أسفل الطريق الدائري، وذلك في إطار جهود المحافظة لإزالة الإشغالات والعشوائيات، ولبدء تسليم المنطقة للشركة القائمة على أعمال توسعة الطريق الدائري للبدء في تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير.





وكلف المحافظ، رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة ومنع عودة أي باعة جائلين بالمنطقة وإيجاد مكان حضاري بديل لهم ونقلهم إليه لمنع الظواهر العشوائية في الشوارع.





وفى إطار متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، تابع المحافظ الحملات المستمرة بحي شرق شبرا الخيمة، حيث جرى المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ولن يتم التهاون في أي مخالفة، حيث جرى ضبط عدد 80 شيشه، وتحرير عدد 21 محضر كمامه وغلق ٣ مقاهي.





واستكمل المحافظ الحملة بمرافقة شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالحي، وجرى المرور على المحلات والكافيتريات، وتمكنت الحملة من إزالة عدد 18 فرش من فروشات الباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما جرى إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، كما جرى أيضا إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، وضبط 48 كرسي من امام الكافيتريات تتسبب في إشغال الطريق وضبط اسطوانة بوتجاز.





كما جرى ضبط 200 شيشة وتحرير 140 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 11 مقاهى وبذلك يصبح إجمالي المخالفات يومي الخميس والجمعة ضبط حوالي 500 شيشة وتحرير 180 محضر.





وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال النظافه بشوارع الحي، حيث وجه باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي طريق ترعة الاسماعيلية وتشجيره، والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية.





وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والاجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.





وأكد الهجان، أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.



