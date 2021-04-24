"القصير": الصادرات الزراعية تغزو أسواق أكثر من 150 دولة





أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المنتجات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة في دول العالم، مشيرا إلى أن الحاصلات الزراعية تغزو أسواق أكثر من 150 دولة.





وأكد القصير، أن مصر تتبع كافة إجراءات الصحة الحيوانية والنباتية وتمتلك معامل دولية مرجعية وحجر زراعي على مستوى عالي من الكفاءة والمهنية، ومشيرا إلى النهضة التي شهدتها الزراعة المصرية في عهد الرئيس السيسي وأن الزراعة أثبتت خلال أزمة فيروس كورونا أنها من القطاعات الهامة الداعمة لاقتصاديات الدول.





يذكر أن وزير الزراعة بحث مع سفير أستراليا بالقاهرة التعاون في مجال تحسين السلالات والبحث العلمي الزراعي، مطالبا الجانب الاسترالي بتسهيل استيراد العنب المصري حيت تحتل مصر حاليا المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال، وتم تشكيل لجنة فنية لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه والإسراع بتنفيذه على أرض الواقع.