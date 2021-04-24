واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 7378 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:





(3002) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(321) مخالفة السير بدون تراخيص.

(15) مخالفة موقف عشوائى.

(20) مخالفة شروط التراخيص.



