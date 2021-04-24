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ضبط 7378 مخالفة مرورية متنوعة
السبت 24/أبريل/2021 - 11:32 ص
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 7378 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(3002) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(321) مخالفة السير بدون تراخيص.
(15) مخالفة موقف عشوائى.
(20) مخالفة شروط التراخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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