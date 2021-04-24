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محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة للنقل الجماعي

السبت 24/أبريل/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، سير العمل بمواقف سيارات الأجرة والنقل للخطوط الداخلية والخارجية بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.

وكلف المحافظ، المهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية ومحمد الهادي مدير عام مشروع المواقف بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين سواء النقل الداخلي او الخارجي، وذلك بعد زيادة لجنة التسعير للمنتجات البترولية والتي قررت زيادة ٢٥ قرشا علي بنزين 80و90و92، مشددا على أن أي زيادة من جانب أي من السائقين في الأسعار سوف يعرضهم للمسائلة القانونية.

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكوى في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية تنفيذا لقرار المحافظ بعدم الزيادة وثبات الأسعار، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (01220055008) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب (01119992624- -01555573040)

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