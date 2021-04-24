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موعد مباراة النصر المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

السبت 24/أبريل/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في تحقيق الفوز أمام نظيره فولاد، أمس الجمعة، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ورفع النصر السعودي رصيده إلى 8 نقاط محتلا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بعدما خاض 4 مباريات حتى الآن.

موعد مباراة النصر السعودي المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في أول مباراة له في الدوري السعودي للمحترفين، بعد انتهاء مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بنظيره الفيصلي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر والفيصلي، في الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخامس من شهر مايو المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة، جمعهم خلال 25 مباراة.

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