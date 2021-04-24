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أستاذ أوبئة يكشف موعد ذروة موجة كورونا الثالثة في مصر (فيديو)

السبت 24/أبريل/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر دخلت الموجة الثالثة من جائحة كورونا، ولكن لم نصل بعد إلى الذروة، مشددا على اهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث أن أعداد الإصابات مرشحة للزيادة.

وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أنه من المتوقع الوصول إل الذروة خلال من أسبوع إلى 10 أيام، لافتا إلى أن الموجة الثالثة أمامها نحو شهر وأسبوع لانتهائها، منوها بأن فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة أكثر انتشارا، ولكن ليس أكثر حدة.

وشدد على أهمية أن يكون هناك توزيع عادل للقاحات على مستوى العالم، حيث أن العالم لن ينجو من الفيروس إلا حصلت كل الدول على حصص عادلة من القاحات لتطعيم مواطنيها.

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