الهند تسجل 346 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم السبت، تسجيل 346 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وكانت الصحة الهندية، أعلنت تجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد 15 مليونا، محتلة المركز الثاني، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفعت الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 اليوم بـ 1761 ليصل مجموعها الكلي إلى 180530 شخصا.