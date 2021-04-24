مفاجأة من العيار الثقيل بشأن برشلونة في كواليس السوبر الأوروبي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن برشلونة في كواليس بطولة دوري السوبر الأوروبي.





وشارك 12 ناديًا من كبار أوروبا في تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل أن تعلن 9 أندية انسحابها، بينما يوفنتوس أكد أنه من الصعب إقامة البطولة الآن، في حين لم يتراجع ريال مدريد وبرشلونة.





وبحسب برنامج "كواترو" الإسباني، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، كان يتناول الطعام مع خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، قبل 3 أيام من إعلان تأسيس بطولة السوبر ليج.





وتابع التقرير، أن لابورتا أبلغ تيباس بنبأ تأسيس السوبر ليج خلال هذا اللقاء، لينقل رئيس رابطة الليجا هذه الأخبار إلى ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.





وأشار التقرير، أن تشيفرين قام برد فعل سريع ضد البطولة، عندما علم مبكرًا بانطلاقها قبل الإعلان الرسمي للأندية بـ3 أيام، وهو ما منحه الوقت الكافي لتجميد البطولة.





وأوضح التقرير، أن الاتحاد الأوروبي عمل مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، للضغط على الأندية الإنجليزية وإجبارها على التراجع وترك السوبر ليج.