Advertisements
ديانج يورط الأهلي قبل مواجهة إنبي
السبت 24/أبريل/2021 - 11:41 ص
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي يمر بأزمة قبل مواجهة إنبي في الدوري المصري وذلك بسبب إصابة نجم الفريق المالي أليو ديانج الذي تعرض لها أمام سموحة في الجولة الماضية.
وأفادت التقارير الصحفية بأن ديانج مصاب بكدمة قوية في الركبة ولم يتم حسم موقفه بعد من مواجهة إنبي المقرر إقامتها اليوم في بطولة الدوري.
وأوضحت التقارير الصحفية أنه إذا استمر شعور ديانج بألم في الركبة فإنه سيتم استبعاده من مواجهة إنبي، حيث سيحسم مران الغد أمر مشاركته في المواجهة المقبلة.
ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة إنبي اليوم السبت.
يذكر أن الأهلي خسر بهدفين مقابل هدف على يد سموحة وتعتبر هذه الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements