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ديانج يورط الأهلي قبل مواجهة إنبي

السبت 24/أبريل/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي يمر بأزمة قبل مواجهة إنبي في الدوري المصري وذلك بسبب إصابة نجم الفريق المالي أليو ديانج الذي تعرض لها أمام سموحة في الجولة الماضية.

وأفادت التقارير الصحفية بأن ديانج مصاب بكدمة قوية في الركبة ولم يتم حسم موقفه بعد من مواجهة إنبي المقرر إقامتها اليوم في بطولة الدوري.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه إذا استمر شعور ديانج بألم في الركبة فإنه سيتم استبعاده من مواجهة إنبي، حيث سيحسم مران الغد أمر مشاركته في المواجهة المقبلة.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة إنبي اليوم السبت.

يذكر أن الأهلي خسر بهدفين مقابل هدف على يد سموحة وتعتبر هذه الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي.


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