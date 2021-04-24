مفتي أوكرانيا لـ"الفجر": ننظم حفل إفطارات يوميا وندعو غير المسلمين

قال الشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا، إن كل نشاطات الإدارة الدينية على مستوى رفيع في شهر رمضان ونظم إفطارات يوميًا في سائر المناطق التي فيها المسلمين وندعو غير المسلمين للمشاركة معنا.



