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مفتي أوكرانيا لـ"الفجر": ننظم حفل إفطارات يوميا وندعو غير المسلمين

السبت 24/أبريل/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قال الشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا، إن كل نشاطات الإدارة الدينية على مستوى رفيع في شهر رمضان ونظم إفطارات يوميًا في سائر المناطق التي فيها المسلمين وندعو غير المسلمين للمشاركة معنا.

وأوضح مفتي أوكرانيا في تصريح خاص إلى الفجر، أن هناك احتفالان للإدارة الدينية الأول ندعوا فيه رئاسة الدولة والحكومة ورؤساء الأحزاب وهو رمز أن المجتمع المسلم منفتح على الغير ويلقون الكلمات ويهنئونا في شهر رمضان، أما المناسبة الثانية الاحتفال في المولد النبوي ويكون طوال شهر ربيع الأول نحتفل وننظم احتفال رسمي ويأتينا تهنئة من رئاسة الدولة وإلقاء الكلمات ويحضره رؤساء الطوائف الأخرى ويكون أحيانا داخل المسجد وأحيانًا أخرى خارجه لبيان سماحة الإسلام وأنه منفتح على كافة الثقافات.

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