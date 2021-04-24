ضبط 32 متهما بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بحملة أمنية بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، 32 متهم بدائرة مركز شرطة طوخ، بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.





جرى خلال الحملة ضبط (5) قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 9 متهمين، وضبط (16) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من مواد مخدرة متنوعة)، بحوزة 23 متهما "لعدد 15 منهم معلومات جنائية"، وضبط (5) قطع سلاح أبيض.



