رئيس مجلس "الشيوخ" يُهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء.





وقال رئيس مجلس الشيوخ في نص برقيته " إنه لمن دواعيسروري أن أتقدم باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التهاني بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر والتى تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري والتي عادت لأحضان الوطن بعد اتخاذ كافة وسائل النضال ضد المحتل عسكريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا، بدءًا من حرب أكتوبر العظيمة وعبور قواتنا المسلحة لقناة السويس وتحقيق انتصارات مجيدة.





وتابع قائلًا: " مما أجبر العدو على الجلوس الي طاولة المفاوضات السلمية لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك السياسية والدبلوماسية لرجال مصر المخلصين لتتوج باتفاقية السلام التي أعادت سيناء كاملة لأحضان الوطن ويعود العلم المصرى يرفرف من جديد في عزة وفخار بعد احتلال خمس عشرة سنة.





وقال رئيس مجلس الشيوخ "إننا يا فخامة الرئيس ونحن نهنئ سيادتكم بهذه الذكرى الغالية لندعو الله عز وجل أن يجازي خير الجزاء كل من ضحى بدمه وروحه في ميدان القتال من رجال القوات المسلحة البواسل وكل من ساهم بجهده سياسيا ودبلوماسيًا وكل طوائف الشعب المصري العظيم في سبيل استعادة سيناء.



