"الداخلية" تواصل جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال

واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.





وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية بتعرضه لواقعة احتيال من قبل مسئولي إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم تسفيره للعمل لإحدى الدول دون الوفاء بذلك





وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير صحة الواقعة وقيام (صاحب ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، له معلومات جنائية) باستغلال طبيعة عمله كصاحب شركة وقام بالاستيلاء على أموال المُبلغ بزعم تسفيره للعمل بإحدى الدول بمرتب مجزى دون الوفاء بذلك.





وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



