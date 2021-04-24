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مواصلة جهود الداخلية في مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام

السبت 24/أبريل/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإستيلاء على المال العام.

فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى الهيئات الحكومية بمحافظة الدقهلية بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وقيام ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بصرف مبلغ مالى من أموال الهيئة بدون وجه حق كونه غير مستحق صرف معاش لإستقالته من وظيفته قبل بلوغه الحد الأدنى لشغل وظيفته المستحق عنها صرف معاش طبقًا للقانون، مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالى المستولى عليه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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