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مواصلة جهود الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع

السبت 24/أبريل/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من نطاق مدينة الفيوم مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.. الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى، هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجته أقر بنشاطه الآثم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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