مباحث التموين تضبط 2596 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (2596) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (4٫8 طن " أسماك فليه الباسا") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (2٫5 طن "أسماك ماكريل") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.





كما تم ضبط (2 طن "أسماك مُجمدة ماكريل") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (1٫25 طن "مقطعات لحوم كبدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.





ضبط (أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة القاهرة لإستيلائه بالإشتراك مع آخرين على (19 طن " سكر تموينى مُدعم") من عهدة المخزن المسلمة إليه وإستخراج أذون وهمية بتلك الكمية بقصد بيعها بالسوق السوداء والتحصل على ثمنها وتقسيمه فيما بينهم، وتم ضبط كمية وقدرها (11٫500 طن منها مُحملة على سيارتين نقل) قبل التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وضبط (10 طن "ملح طعام") غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام) بمحافظة القليوبية، وضبط (4 طن "زيت طعام – طحينة") بدون مستندات ومجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتهم للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحهم للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.





ضبط (4 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية، وضبط (3٫5 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية، وضبط (36٫1 طن "معسل - تبغ") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية والمنتج النهائى مدون عليه علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة مستلزمات إنتاج – منتج نهائى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة دخان المعسل بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية، وضبط (30600 وحدة ألعاب نارية "محدثات صوت") محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر.. بحوزة (مالك محل لتجارة الخردوات) بمحافظة القليوبية.





إضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بالإشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية مكبرة لضبط قضايا التلاعب فى الدقيق البلدى المدعم إستهدفت المخابز البلدية والمتعاملين فى الدقيق البلدى المدعم أسفرت عن ضبط (387) قضية بإجمالى مضبوطات (178٫300 طن) "تجميع – تصرف" قدرت قيمتها بـــ (1069800 جنيه) – 484340 جنيه مبالغ مستولى عليها نظير إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًا..أبرزها مايلى:





ضبط ( المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة الدقهلية) لتصرفه فى (37٫25 طن "دقيق بلدى مدعم " قام المذكور ببيعها بالسوق السوداء قدرت بقيمة مالية 223500 جنيه ).





ضبط ( قائد سيارة – أثناء سيرها بمحافظة القليوبية) وبحوزته(12٫5 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 75000 جنيهًا.





ضبط (2٫62 طن " لحوم مجمدة - كبده" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.









ضبط (1٫32 طن " أسماك مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة )، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.





ضبط (3٫4 طن "ياميش رمضان" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.





ضبط (3 طن "طحينة" معبأة داخل براميل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الطحينة بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.









ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج) وبحوزته (5 طن دقيق بلدى) مدعم قام المذكور بتجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق قدرت بقيمة مالية 30000 جنيهًا.





ضبط (قائد سيارة – حال سيره بمحافظة الدقهلية) وبحوزته (3 طن دقيق بلدى) مدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعهم للإتجار بهم فى السوق السوداء (قدرت بــ 18000 جنيه).





ضبط (240 بطاقة تموينية) خاصة بالمواطنين لصرف المقررات التموينية والخبز وفارق النقاط بها عن طريق ماكينات صرف الخبز والسلع التموينية دون علم أصحابها لحسابه الشخصى ودون وجود مسوغ قانونى مستوليًا على أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل وجارى التنسيق مع الجهات المختصة لتقدير قيمة المبالغ التى تم الإستيلاء عليها بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة سوهاج.





ضبط (65٫000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة "منتج نهائى وتحت التجهيز" - 2٫5 طن "أقمشة غير منسوجة – أستيك" بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 12 ماكينة "أدوات تصنيع"- 10000 عبوة فارغة مستلزمات التعبئة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.





ضبط (3٫4 طن "أسمدة زراعية"مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قدرت بقيمة مالية 11900 جنيه).. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الغربية.