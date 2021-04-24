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محافظ القليوبية يناقش صرف التعويضات الخاصة بتوسعة الطريق الدائري

السبت 24/أبريل/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعا موسعا بشأن توسعات الطريق الدائري، بنطاق محافظة القليوبية، لمناقشة سرعة الإجراءات ودفع أعمال لجنة المساحة، لسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين.

حضر الاجتماع كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية المساحة والشئون الهندسية، والمراقب المالي، وأعضاء لجنة التعويضات، ورؤساء مدن القناطر الخيرية والخانكة والخصوص وقليوب وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.

وأكد المحافظ، أنه جاري أعمال الحصر والرفع المساحي كما تم التنسيق مع هيئة البريد لرفع الحد الأدنى للإيداع وسيتم الإيداع بالرقم القومي تسهيلا على المواطنين وحفاظا علي حقوقهم.

كما كلف المحافظ، رئيس مدينة قليوب بعمل حملة مكبرة لإزالة الأكشاك والمحلات والإشغالات أسفل الطريق الدائري وتسليم الموقع بالكامل، بالإضافة إلى إزالة التعديات على حرم الطريق الزراعى بقليوب، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والتي تتنوع ما بين معارض للسيارات ومخازن للخردة وورش، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإلزامهم بعدم العودة مرة أخرى.

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توسعات الطريق الدائري الفجر

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