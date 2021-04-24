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قوافل بالمترو والمولات.. الصحة تتوسع في التطعيم بلقاح كورونا

السبت 24/أبريل/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء وصول كميات كبيرة من لقاحات كورونا، تكثف وزارة الصحة، حملات تطعيم المواطنين، حيث تنطلق القوافل من السيارات في الأحياء وأماكن التجمعات والمولات والمترو.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تكثيف حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

قوافل بالمترو والمولات
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر سعت للحصول على الإلمام بكل ما يتعلق بتصنيع اللقاحات، مشيرة إلى أنه مع وصول كميات كبيرة من اللقاحات قريبًا ستنزل قوافل من السيارات في الأحياء وأماكن التجمعات والمولات والمترو.

تطعيم القطاع السياحي 
وأطلقت وزارة الصحة، حملة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بلقاح كورونا، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع الفيروس، مؤكدة حرصها على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

انتهاء تطعيمات كبار السن 
وانتهت وزارة الصحة، من تطعيم كبار السن الذين يعانوا من أمراض مزمنة بلقاح كورونا.

تطعيم الأطقم الطبية 
وكانت مصر قد بدأت تطعيم العاملين على الخطوط الأمامية في القطاع الطبي في 24 يناير الماضي باللقاح الصيني.

وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إن من حصلوا على اللقاح الصيني سيحصلون على جرعة ثانية بعد 21 يوما، وإن من حصلوا على لقاح أسترازينيكا سينتظرون 12 أسبوعا للحصول على الجرعة الثانية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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