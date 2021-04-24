ضبط 7 أطنان لحوم وأسماك فاسدة في حملة بالقليوبية

شنت مباحث التموين في القليوبية، اليوم السبت، حملة مكبرة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية واللحوم، للتأكد من المخزن بها.



أسفرت الحملة عن ضبط 5 ثلاجات لحفظ اللحوم والأسماك عثر بها على قرابة 7 أطنان لحوم وأسماك غير صالحه للاستخدام الآدمي، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد شن حملة مكبرة شاركت فيها مباحث التموين، استهدفت عدد من ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك، أسفرت عن ضبط 5 ثلاجات عثر بها على 7 طن أسماك من أنواع مختلفة، ولحوم وكبدة يعضها تبين أنه غير صالح للاستخدام الآدمي، والبعض الآخر يشتبه في عدم صلاحيته قبل طرحه في الأسواق.



وتمكنت الحمله من ضبط 36٫1 طن معسل، وتبغ بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، والمنتج النهائي مدون عليه علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة، مستلزمات إنتاج، ومنتج نهائي، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق وضبط 30600 وحدة ألعاب نارية محدثات صوت محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر بحوزة مالك محل لتجارة الخردوات.



كما جرى ضبط مصنع لتعبئة ملح الطعام عثر به على 10 طن ملح طعام غير صالح للاستخدام الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وضبط 4 طن زيت طعام وطحينة بدون مستندات ومجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي.



وضبط سيارة أثناء سيرها وبحوزتها 12٫5 طن دقيق بلدى مدعم مخصص ربطا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 75000 جنيها، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.