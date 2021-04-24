Advertisements

قتلى بتحطم طائرة جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية

السبت 24/أبريل/2021 - 12:00 م
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل شخصين جراء تحطم طائرة قرب مدينة وينسلو في ولاية أريزونا.

 

توجهت طواقم من رجال الشرطة والطوارئ والأطفاء إلى موقع الحادث، حيث وجدوا طائرة تلتهمها نيران فقاموا بإخماد الحريق، وفقًا للسلطات المحلية.

 

ويجري العمل على تحديد هوية القتيلين، فيما سيفتح المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية تحقيقا في ملابسات الحادث.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تحطم طائرة الولايات المتحدة أمريكا

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن برشلونة في كواليس السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يومين

محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة للنقل الجماعي

منذ ساعة و 14 دقيقة

محمد عواد يصدم الزمالك بهذا الطلب

منذ ساعتين

بلاغ ضد الرقابة على المصنفات بسبب دراما رمضان

منذ أقل من ساعة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ يوم

ديانج يورط الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 6 دقيقة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. سقوط طائرة على أحد المنازل في أمريكا (فيديو)

عاجل.. تحطم طائرة خلال عرض جوي في بولندا ومصرع قائدها

مقتل شخصين في تحطم طائرة صغيرة شمال تكساس الأمريكية

مقتل شخصين بعد اصطدام طائرة بمنزل فى نيويورك

قتلى بتحطم طائرة في ولاية فلوريدا الأمريكية

تحطم طائرة أمريكية وسقوطها على موقف للسيارات في لوس أنجلوس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

09:54 ص

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن برشلونة في كواليس السوبر الأوروبي

11:39 ص

محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة للنقل الجماعي

11:33 ص

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر