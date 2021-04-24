قتلى بتحطم طائرة جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل شخصين جراء تحطم طائرة قرب مدينة وينسلو في ولاية أريزونا.

توجهت طواقم من رجال الشرطة والطوارئ والأطفاء إلى موقع الحادث، حيث وجدوا طائرة تلتهمها نيران فقاموا بإخماد الحريق، وفقًا للسلطات المحلية.

ويجري العمل على تحديد هوية القتيلين، فيما سيفتح المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية تحقيقا في ملابسات الحادث.