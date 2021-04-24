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خبير يكشف سر الـ10% غير المحظوظين من مصابي كورونا (فيديو)

السبت 24/أبريل/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن الموجة الثالثة من جائحة كورونا تشهد زيادة في الأعراض العصبية، لافتا إلى أنه لم تظهر أعراض في الموجة الثالثة لم تكن موجودة في الموجتين السابقتين.

وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أننا قد نشهد حالات مصابة بكورونا تشهد انهيارا مفاجئا، مرجعا الامر إلى وجود مرض كامن يتعلق بالمناعة كان لا يعرفه الشخص، لافتا إلى أن كل الفئات العمرية من أطفال وشباب ورياضيين تعرضوا للإصابة.

وأضاف أن تعرض الشخص للإصابة أكثر من مرة أمر وارد، معلقا: "دول من الـ 10% غير المحظوظين"، لافتا إلى ان 90% من الأشخاص تظل الأجسام المضادة بأجسادهم 5 شهور بعد التعافي.

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