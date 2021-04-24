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تأكد جاهزية مصطفى محمد لمواجهة أنطاليا سبور

السبت 24/أبريل/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي التركي شفاء الدولي المصري مصطفى محمد نجم الفريق من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما يجعله جاهزًا لمواجهة أنطاليا سبور بالدوري.

واصدر الفريق التركي بيان صباح اليوم السبت كشف فيه تحول مسحة اللاعب إلى سلبية الأمر الذي يقتضي نهاية فترة الحجر الصحي الخاصة به.

وإنضم مصطفى محمد لمعسكر الفريق الذي يحل ضيفًا اليوم السبت على انطاليا لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري التركي.

يُذكر أن الدولي المصري غاب عن آخر مواجهتين لجالطة سراي بسبب إصابته بفيروس كورونا وهو الذي إنضم للعملاق التركي في يناير الماضي معارًا من الزمالك لمدة موسم ونصف.

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مصطفى محمد جالطة سراي الدوري التركي

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