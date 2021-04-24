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مركز الدبلوماسية العربية يستعرض مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والإقليمية والدولية

السبت 24/أبريل/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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نظم مركز الدبلوماسية العربية التابع للبرلمان العربي، الدبلومة التطبيقية للدبلوماسية البرلمانية، حيث ألقى الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري محاضرة بمشاركة عدد من أعضاء البرلمانات العربية، حول "البيئة الإقليمية والدولية للنظام العربي"، حيث شهدت المحاضرة تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والإقليمية والدولية.

واستعرض الدكتور "سعيد" رؤيته بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وخاصة ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تراجع الاهتمام بها خلال السنوات الأخيرة، بسبب بعض المستجدات والتحديات التي طرأت على المنطقة، ومنها الربيع العربي والتدخلات الإقليمية في شئون المنطقة، بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية، مشيراَ إلى أهمية جولات الحوار الفلسطيني الذي ترعاه جمهورية مصر العربية بهدف إنهاء هذا الانقسام وتوحيد كلمة الشعب الفلسطيني.

كما تطرق في محاضرته إلى تطورات ملف سد النهضة الأثيوبي والتسوية الجارية بشأن الأزمة الليبية في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدتها، وانتقد "سعيد" سياسة كل من تركيا وإيران تجاه المنطقة، وتدخلاتهم المستمرة في الشئون الداخلية للدول العربية. وحول تداعيات جائحة كورونا في المنطقة العربية، قال " سعيد" أن هذا الوباء يمثل تحديا كبيرا للإنسانية ولكل الدول بغض النظر اذا كانت دولة عظمى أو فقيرة، فهي ظاهرة جديدة في النظام الدولي، وتتطلب تكاتف على كافة المستويات.

وفي ختام المحاضرة، أكد الدكتور عبد المنعم سعيد على أهمية مثل هذه الندوات في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية، مقترحا أن ينظم البرلمان العربي سلسلة من ورش العمل والمؤتمرات والندوات حول كيفية النهوض بالدولة العربية لتحقيق نهضة تزيد من عناصر القوة والتوحد.

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