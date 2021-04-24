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وزيرة الثقافة تفتتح معرض إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر

السبت 24/أبريل/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تفتتح الدكتورة "إيناس عبدالدايم" وزير الثقافة معرض "إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر" ، وذلك ضمن احتفالات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد ابو سعده "باليوم العالمي للتراث وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الايطالي ، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء الإثنين القادم بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

تأتي فكرة المعرض ضمن دراسة فنية اعدها الجهاز عن تأثر العمران المصري بالعمران الإيطالي و المعماريين الايطاليين الذين كان لهم اثر واضح علي العمران المصري في نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

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