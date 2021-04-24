وزيرة الثقافة تفتتح معرض إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر

تفتتح الدكتورة "إيناس عبدالدايم" وزير الثقافة معرض "إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر" ، وذلك ضمن احتفالات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد ابو سعده "باليوم العالمي للتراث وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الايطالي ، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء الإثنين القادم بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.



تأتي فكرة المعرض ضمن دراسة فنية اعدها الجهاز عن تأثر العمران المصري بالعمران الإيطالي و المعماريين الايطاليين الذين كان لهم اثر واضح علي العمران المصري في نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين