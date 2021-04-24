Advertisements
وزيرة الثقافة تفتتح معرض إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر
السبت 24/أبريل/2021 - 12:19 م
الفجر الفني
Advertisements
تفتتح الدكتورة "إيناس عبدالدايم" وزير الثقافة معرض "إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر" ، وذلك ضمن احتفالات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد ابو سعده "باليوم العالمي للتراث وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الايطالي ، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء الإثنين القادم بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.
تأتي فكرة المعرض ضمن دراسة فنية اعدها الجهاز عن تأثر العمران المصري بالعمران الإيطالي و المعماريين الايطاليين الذين كان لهم اثر واضح علي العمران المصري في نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
تأتي فكرة المعرض ضمن دراسة فنية اعدها الجهاز عن تأثر العمران المصري بالعمران الإيطالي و المعماريين الايطاليين الذين كان لهم اثر واضح علي العمران المصري في نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
Advertisements