Advertisements

سعر الريال السعودى اليوم السبت 24-4-2021 مقابل الجنيه

السبت 24/أبريل/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
سجل سعر الريال السعودى اليوم السبت 24-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع،  وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.11  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.15  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.07  جنيه للشراء.

4.22  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 
4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
4.09  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.


أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن برشلونة في كواليس السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يومين

ديانج يورط الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

بلاغ ضد الرقابة على المصنفات بسبب دراما رمضان

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ يوم

محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة للنقل الجماعي

منذ ساعة و 16 دقيقة

محمد عواد يصدم الزمالك بهذا الطلب

منذ ساعتين

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

09:54 ص

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن برشلونة في كواليس السوبر الأوروبي

11:39 ص

محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة للنقل الجماعي

11:33 ص

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر