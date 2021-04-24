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أمر ضبط وإحضار سائق توك توك دهس طفلا بحلوان
السبت 24/أبريل/2021 - 12:27 م
مـروة هيـكل
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أمرت نيابة حلوان، برئاسة المستشار إسلام سرور، بضبط وإحضار سائق متهم بقتل طفل تحت عجلات توك توك، أثناء لهوه أمام منزله بشارع صلاح سالم بحلوان بسب السرعة الجنونية، كما أمرت بتحريات المباحث.
وكان المقدم شريف فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى إخطارا من مستشفى حلوان العام يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصاب بجرح قطعي بالرأس وتوفي عقب دخوله المستشفى.
وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائي وتبين أن سبب الوفاة هو السرعة الزائدة، فيما تكثف قوات الأمن جهودها لضبط سائق التوك التوك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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