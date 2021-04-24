قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين على أندية الدوري الممتاز السعودي فقط





قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إستمرار قصر المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على أندية الدوري السعودي الممتاز فقط وذلك للموسم الثاني توالياً.





وقال موقع الاتحاد السعودي أن القرار جاء بسبب جدول المباريات المزدحم خلال منافسات الموسم الجديد في الوقت الذي ستشهد فيه الفترة المقبلة إقامة التصفيات الآسيوية المشتركة وكأس العرب الجديدة ودوري أبطال آسيا.





في الوقت الذي قرر فيه المجلس أيضاً زيادة عدد فرق الدوري الممتاز لفرق الناشئين تحت 19 عامًا وتحت 17 عامًا إلى 18 فريق بدلًا من 16.



