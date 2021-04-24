

لعل قرار استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، ينعش القطاع السياحي، عقب توفر معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين، مع تطبيق الإجراءات الاحتزازية والصحية المنصوص عليها.



ويرصد "الفجر"، تفاصيل عودة السياحة الروسية إلى مصر.



استئناف الرحلات الروسية

تنتعش السياحة المصرية، جراء الاتفاق الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتن، على استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر.



وقالت الرئاسة المصرية، إن السيسي وبوتن اتفقا على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك مطارا الغردقة وشرم الشيخ، مؤكدة أن الاتفاق على عودة الرحلات الجوية جاء بعد التعاون الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.



استعدادات مصر

واستعدت مصر، بمراجعة نحو ١٣٤ فندقا بجنوب سيناء للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحتزازية والصحية المنصوص عليها، وستتجه اللجان التفتيشية لمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الفنادق والمنشآت السياحية بها.



توقيت عودة السياحة

وأعلن محمد منار وزير الطيران المدني، عن استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا، وعودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة خلال أسبوع أو 10 أيام، مؤكدًا أن عدد السياح الروس الذين كانوا يزورون مصر حوالي 3 ملايين سائح في السنة "هيرجعوا إن شاء الله".



وأوضح منار، أن "الجانب الروسي قام بعمليات تفتيش أكثر من مرة وتأكد أن مصر آمنة ويستطيع السياح الروس القدوم لبلادنا في شرم الشيخ والغردقة ويستمتعون بالجو الجميل والمناظر الخلابة"، لافتا إلى أن 9 مطارات في مصر حصلت على شهادة الاعتماد الصحي والأمني.



